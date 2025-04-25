...

Wamenaker Ngamuk soal Penahanan Ijazah di Pekanbaru | OKEZONE FLASH

Wikanto Arungbudoyo, Jurnalis · Jum'at 25 April 2025 18:50 WIB
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer mengamuk setelah keberadaannya tak dianggap oleh karyawan perusahaan tour & travel di Pekanbaru, Riau, pada 23 April 2025.
 
Sang Wamen mendatangi perusahaan tersebut karena mendapat laporan adanya dugaan tindak penahanan ijazah 12 mantan karyawannya. Dia menilai, tindakan tersebut salah karena perusahaan menyulitkan mantan karyawannya mencari pekerjaan lain.
 
Jika perusahaan tidak mengembalikan ijazah karyawan, Immanuel mengatakan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau akan menyegel operasi perusahaan travel & tour tersebut.
 
Sementara terkait denda dan lainnya yang dibebankan ke mantan karyawan akan dibayarkan oleh negara. Sementara itu, pihak perusahaan mengaku, menahan ijazah para pekerjanya sebagai jaminan apabila ada barang yang hilang.
 
Namun hingga 12 orang karyawan tersebut berhenti bekerja, perusahaan tak kunjung mengembalikan ijazah yang ditahan.
 
Host: Wikanto Arungbudoyo
 

