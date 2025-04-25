...

Windy Yunita Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi Hasbi Hasan | OKEZONE FLASH

Wikanto Arungbudoyo, Jurnalis · Jum'at 25 April 2025 18:40 WIB
A A A
Penyanyi cantik tersebut diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Hasbi Hasan, pada 24 April 2025. Kepada awak media, dia membantah menerima uang atau barang titipan dari Hasbi.
 
Windy berharap, kasus yang telah berjalan lebih dari setahun itu bisa segera selesai. Sebagai saksi dan korban, dia mengaku, kasus korupsi itu sangat menguras tenaganya dan membuat semua pekerjaannya berantakan.
 
Sebenarnya, KPK sudah menetapkan Windy Yunita sebagai tersangka kasus TPPU terkait Hasbi Hasan, pada Maret 2024. Dia dianggap turut menerima dan menikmati hasil gratifikasi yang diterima oleh Hasbi.
 
Sementara itu, Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan Hasbi Hasan terbukti menerima suap Rp3 miliar. Dengan begitu, hakim menjatuhkan vonis 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar dengan Hasbi Hasan.
 
Host: Wikanto Arungbudoyo
 

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini