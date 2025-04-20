Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan kisah di balik keberhasilan Indonesia mendapatkan izin khusus bagi calon jemaah haji berusia di atas 90 tahun untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Ia menyebut, keberhasilan tersebut tak lepas dari upaya lobi-lobi yang dilakukannya secara langsung kepada pihak Kerajaan Arab Saudi.

"Alhamdulillah, jadi ada jalur komunikasi kami langsung dengan Raja. Satu-satunya mungkin, di negara lain tidak ada," ujar Nasaruddin di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Sabtu (19/4/2025).

"Yang diberikan kesempatan berhaji di atas 90 tahun hanya Indonesia. Saya langsung di WA, masih ada tuh WA-nya di handphone saya. Tapi itu jangan disampaikan ke teman-teman negara lain," tambahnya sambil tersenyum.

(rns)

