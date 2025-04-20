Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengaku pernah ditegus Wakil Presiden karena menutup perushaan milik mafia beras. Namun, Amran tidak menyebut nama wakil presiden tersebut dan kapan teguran diberikan.

"Saya juga, kami pernah ditegur wakil presiden. Gara-gara ada mafia beras kami tutup perusahaannya ternyata semuanya adalah pemimpin besar di dalamnya," kata Amran dipantau lewat Youtube Universitas Hasannudin pada Sabtu (19/4/2025).

(rns)

