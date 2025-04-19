Revelino Tuwasey mendadak muncul sebagai lelaki yang mengaku anak Lisa Mariana. Pengakuan Revelino itu bertujuan untuk meredam isu dari pernyataan Lisa Mariana, yang menyebut bahwa anak berinisial CA, hasil dari hubungan gelap dengan Ridwan Kamil.

"Buat Lisa Mariana sudahi drama ini, karena drama ini sangat menyesatkan. Sudah ada yang terzolimi," kata Kuasa Hukum Revelino, Fikri Wijaya dalam jumpa persnya di Kawasan Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (17/4/2025).

(fru)

