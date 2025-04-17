Morning Zone edisi Kamis, 17 April 2025 membahas isu perseteruan Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana yang tengah viral.

Lisa Mariana mengungkap kronologi awal komunikasi hingga momen pertemuan dengan Eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) hingga mengklaim hamil dan melahirkan anak politikus Golkar tersebut.

Lisa menjelaskan komunikasi awal dengan RK dilakukan melalui ajudan RK berinisial AA pada medio Mei 2021 yang meminta dirinya datang ke sebuah apartemen.

Host: Andry Susanto

Co Host: Siska Maria Eviline

