Dokter Cabuli Ibu Hamil, 5 Pemain Paspor Jerman Incaran Skuad Garuda | OKEZONE FLASH

Ramdani Bur, Jurnalis · Rabu 16 April 2025 18:31 WIB
M. Syafril Firdaus, dokter kandungan asal Garut, Jawa Barat, diduga berbuat tak senonoh pada pasiennya sendiri. Aksi cabul sang dokter terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Syafril melakukan aksi tak senonohnya itu saat sang pasien melakukan pemeriksaan ultrasonografi alias USG.
 
Film Jumbo sukses menggaet 3,56 juta penonton dengan pendapatan mencapai USD8 juta atau setara Rp134 miliar dalam 15 hari penayangannya di bioskop. Capaian itu menempatkan Jumbo sebagai 'film animasi Asia Tenggara terlaris sepanjang masa'.
 
Pemerintah Provinsi Jakarta menetapkan 15 golongan masyarakat yang berhak atas layanan gratis MRT, LRT, dan TransJakarta. Beberapa di antaranya adalah pengurus masjid, PNS Pemprov Jakarta dan pensiunannya, serta penyandang disabilitas.
 
Tak hanya dari Belanda, Timnas Indonesia juga memiliki lima pemain yang berpotensi memperkuat Skuad Garuda. Kelima pemain tersebut, yakni Laurin Ulrich, Daniel Klein, Reno Munz, Ethan Kohler, dan Nafi Nahdi.
 
Berdasarkan penelitian dan praktik medis ditemukan fakta bahwa karakteristik diabetes pada wanita cukup unik dan berbeda dibandingkan pria. Hal ini karena adanya perbedaan fisiologis dan hormonal pada perempuan.
 
