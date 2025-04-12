Prosesi pemakaman almarhumah Ibu Titiek Puspa, penyanyi legendaris Indonesia telah dilangsungkan pada Jumat (11/4/2025), di Tempat Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan.

Upacara pemakaman berlangsung khidmat dan penuh duka. Suasana haru menyelimuti tempat peristirahatan terakhir almarhumah, dengan tangis dari keluarga, kerabat dekat, serta para pelayat yang hadir memberikan penghormatan terakhir.

(fru)

