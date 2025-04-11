...

Inul Daratista Kenang Detik-Detik Terakhir Bersama Titiek Puspa

Febry Rachadi, Jurnalis · Jum'at 11 April 2025 12:49 WIB
Pedangdut Inul Daratista turut hadir di Rumah Sakit Medistra, Jakarta untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Titiek Puspa yang meninggal dunia hari ini, Kamis (10/4/2025) pukul 16.25 WIB dalam usia 87 tahun setelah mengalami pendarahan otak bagian kiri.
 
Dalam suasana haru, Inul Daratista mengungkapkan kesannya saat melihat langsung jenazah Titiek Puspa , sosok yang ia anggap sebagai panutan dalam hidup dan kariernya.
 
"Tapi yang jelas, eyang sangat cantik sekali. Senyum, badannya nggak ada yang keriput sama sekali. Cantik sekali," kata Inul di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, Kamis (10/4/2025).
 

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

