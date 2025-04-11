Pedangdut Inul Daratista turut hadir di Rumah Sakit Medistra, Jakarta untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Titiek Puspa yang meninggal dunia hari ini, Kamis (10/4/2025) pukul 16.25 WIB dalam usia 87 tahun setelah mengalami pendarahan otak bagian kiri.

Dalam suasana haru, Inul Daratista mengungkapkan kesannya saat melihat langsung jenazah Titiek Puspa , sosok yang ia anggap sebagai panutan dalam hidup dan kariernya.

"Tapi yang jelas, eyang sangat cantik sekali. Senyum, badannya nggak ada yang keriput sama sekali. Cantik sekali," kata Inul di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

(rns)

