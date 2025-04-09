Presiden Prabowo Subianto berkelakar bahwa Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan merupakan orang kuat yang tak perlu dibantu.

"Saya tidak mau jadi pemimpin di mana tidak mampu membantu dan melindungi orang yang paling lemah. Kalau yang kuat nggak usah dibantu lah. Orang kuat kayak Pak Luhut ya nggak usah dibantu, orang kuat," ujar Prabowo.

Link/url: https://news.okezone.com/

Tags: Okezone,Flash Okezone, Presiden Prabowo, Luhut Panjaitan, Ketua DEN

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News