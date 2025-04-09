...

Presiden Prabowo Puji Luhut Panjaitan: Beliau Orang Kuat

Febry Rachadi, Jurnalis · Rabu 09 April 2025 14:17 WIB
Presiden Prabowo Subianto berkelakar bahwa Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan merupakan orang kuat yang tak perlu dibantu. 
 
"Saya tidak mau jadi pemimpin di mana tidak mampu membantu dan melindungi orang yang paling lemah. Kalau yang kuat nggak usah dibantu lah. Orang kuat kayak Pak Luhut ya nggak usah dibantu, orang kuat," ujar Prabowo. 
 
Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas

