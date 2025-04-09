...

Fahmi Firdaus, Jurnalis · Rabu 09 April 2025 10:00 WIB
Jumlah perantau atau pendatang yang mengadu nasib ke Jakarta diprediksi melonjak usai Lebaran. Hal ini seiring masifnya PHK di berbagai daerah di Indonesia.
 
Di sisi lain, Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Pramono Anung menegaskan tidak akan melakukan operasi yustisi untuk menindak para perantau di Jakarta. Pramono mempersilahkan pendatang mencari kerja di Jakarta.
 
Pemprov DKI akan lebih mengedepankan sisi kemanusiaan dalam menyikapi para perantau yang datang usai Lebaran untuk mencari pekerjaan. Namun,  bagi pendatang yang ingin tinggal di Jakarta harus memiliki identitas.
 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI nantinya akan memeriksa administrasi para pendatang. Dukcapil Jakarta siap menonaktifkan NIK warga, untuk mengantisipasi pendatang baru usai Lebaran 2025. Hal ini dilakukan untuk menjaga perpindahan penduduk atau migrasi di Jakarta tetap tertata.
 
Saksikan Morning Zone edisi Rabu 9 April 2025 Urbanisasi: Siapa Suruh Datang ke Jakarta? bersama narasumber Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna dan Redaktur Okezone.com Fahmi Firdaus dengan dipandu Host Andry Susanto. 
 

