Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno yang akrab dikenal publik sebagai Bang Doel mengikuti prosesi pemakaman mendiang aktor senior Ray Sahetapy.

Sebelumnya, Rano juga melakukan ziarah ke makam kedua orang tuanya yang berada di lokasi yang sama, yakni Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Bintaro, Jakarta Selatan.

Dalam wawancaranya, Rano menyampaikan bahwa ia telah mengenal Ray Sahetapy sejak era 1980-an. Kedekatan mereka terjalin melalui berbagai kerja sama dalam industri perfilman nasional.

(fru)

