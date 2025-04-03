Kabar duka datang dari dunia perfilman Indonesia dengan berpulangnya aktor senior Ray Sahetapy pada Selasa, 1 April 2025. Sebelum wafat, almarhum sempat mengalami kondisi kritis sebanyak tiga kali selama menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Menurut pernyataan Noudy Sahetapy, Ray Sahetapy telah dirawat dalam kurun waktu tertentu akibat komplikasi penyakit yang dideritanya.

(fru)

