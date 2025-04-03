Aktor senior Ray Sahetapy berpulang pada Selasa (1/4/2025) malam akibat komplikasi diabetes dan stroke. Para seniman film mengenang almarhum sebagai pribadi yang berintegritas serta memiliki pemikiran yang didedikasikan bagi kepentingan masyarakat.

Adiknya, Noudy Sahetapy, menyampaikan bahwa almarhum telah mengalami kondisi kesehatan yang menurun selama beberapa tahun terakhir. Berdasarkan keterangan keluarga, Ray Sahetapy semasa hidupnya berwasiat agar dimakamkan di Desa Sibowi, Sulawesi Tengah.

