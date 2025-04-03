Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, mengungkapkan bahwa proses mudik Lebaran Idulfitri 1446 H kali ini berjalan dengan baik, aman, dan lancar.

"Secara umum baik, secara umum bisa kita yakinkan arus mudik tahun ini berjalan dengan baik, aman, lancar. Tentunya kita terus mengantisipasi untuk arus baliknya yang diperkirakan puncaknya pada 6-7 April," ujar Menko AHY di kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025).

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News