Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberi pujian kepada Didit Hediprasetyo Djojohadikusumo, putra Presiden Prabowo Subianto, atas inisiatifnya untuk berkunjung ke Megawati dan Jokowi pada hari Lebaran.

"Saya lihat Mas Didit ini selaku putra dari Pak Prabowo sangat harus kita apresiasi. Beliau punya semangat untuk mengumpulkan semua tokoh-tokoh besar dan tokoh-tokoh muda, dan saya kira itu adalah hal yang luar biasa sekali. Beliau sowan ke sana ke mari, semua. Menggandeng anak-anak muda, saya kira itu yang paling diapresiasi," ucap Gibran.

(fru)

