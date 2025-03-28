Morning Zone edisi Jumat, 28 Maret 2025 membahas Patrick Kluivert tak sabar pimpin Timnas Indonesia lawan China dan Jepang.

Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, bahagia melihat Ole Romeny dan kawan-kawan bermain dengan hati melawan Bahrain. Ia seakan menyindir pernyataan salah satu pengamat sepakbola Tanah Air yang menyebut ada pemain Timnas Indonesia yang tidak bermain dengan hati.

Kemenangan ini membuat Patrick Kluivert antusias menatap laga Timnas Indonesia selanjutnya. Ia meyakini Timnas Indonesia bakal tampil solid ke depan karena Patrick Kluivert memiliki waktu untuk mematangkan skuad.

Host: Andry Susanto

Co Host: Wikanto Arungbudoyo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News