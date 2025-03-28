...

Misi Gila Patrick Kluivert Indonesia Lolos Otomatis Piala Dunia 2026 | MORNING ZONE

Wikanto Arungbudoyo, Jurnalis · Jum'at 28 Maret 2025 09:30 WIB
Morning Zone edisi Jumat, 28 Maret 2025 bersama Pengamat Sepak Bola, Hadi Febriansyah membahas misi gila Patrick Kluivert membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Di sisi lain, timnas harus menang di sisa laga.
 
Selain itu dibahas Marc Marquez dicap sebagai 'Raja' Moto GP Amerika, mencetak sejarah memenangkan 7 kali juara di Circuit of the Americas.
 
Host: Andry Susanto 
Co Host: Wikanto Arungbudoyo 
 

(fru)

