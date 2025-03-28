Morning Zone edisi Jumat, 28 Maret 2025 membahas Marc Marquez dicap sebagai 'Raja' Moto GP Amerika, mencetak sejarah memenangkan 7 kali juara di Circuit of the Americas.
MotoGP Amerika Serikat 2025 akan digelar di Circuit of the Americas (COTA), Austin, pada 28 hingga 31 Maret 2025. Nama Marc Marquez sendiri difavoritkan menang di balapan tersebut.
Host: Andry Susanto
Co Host: Wikanto Arungbudoyo
