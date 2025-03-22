Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menggelar konferensi pers dan seminar talkshow. Hal ini mengenai peluncuran program kolaboratif literasi media dan informasi. Lokasi di Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).
Turut hadir Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, Ketua Umum IJTI, Herik Kurniawan hingga Ahli Psikologi Forensi, Reza Indragiri.
Program Media Informasi dan Literasi (MIL) melibatkan berbagai pihak. IJTI berkolaborasi dengan Setiaudi and Partner Consulting, MNC Trijaya Network serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Provinsi Jakarta.
