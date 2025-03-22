...

Prabowo Terusik Dicurhati Emak-Emak Belum Terima MBG, Instruksikan Kepala BGN Inovatif | Flash Zone

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Sabtu 22 Maret 2025 12:40 WIB
A A A
Presiden Prabowo Subianto mengklaim program unggulannya, Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 38 provinsi di seluruh Indonesia.
 
"Kemudian kita boleh merasa bangga, MBG sudah menjangkau 38 provinsi dan sekarang sudah 2 juta penerima manfaat," kata Prabowo, Jumat (21/3/2025).
 
Sehingga, dia meinta Kepala Badan Gizi Nasional untuk inovatif dalam memperluas jangkauan penerima mafaat. "Saya minta kepala BGN bekerja inovatif dan cepat karena kasihan rakyat kita sangat membutuhkan dan mengharapkan," tegasnya.
 

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini