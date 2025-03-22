Presiden Prabowo Subianto mengklaim program unggulannya, Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 38 provinsi di seluruh Indonesia.

"Kemudian kita boleh merasa bangga, MBG sudah menjangkau 38 provinsi dan sekarang sudah 2 juta penerima manfaat," kata Prabowo, Jumat (21/3/2025).

Sehingga, dia meinta Kepala Badan Gizi Nasional untuk inovatif dalam memperluas jangkauan penerima mafaat. "Saya minta kepala BGN bekerja inovatif dan cepat karena kasihan rakyat kita sangat membutuhkan dan mengharapkan," tegasnya.

(fru)

