Morning Zone edisi Jumat, 21 Maret 2025 membahas rival utama Marc Marquez dalam rebutan gelar MotoGP 2025.
Pembalap Ducati Lenovo Team, Marc Marquez, menyebut sang adik, Alex Marquez, sebagai rival utamanya dalam memperebutkan gelar dunia MotoGP 2025.
Hal ini ia nyatakan usai keduanya lagi-lagi finis 1-2 di sesi kualifikasi, balapan Sprint, dan balapan Grand Prix di Termas de Rio Hondo, Argentina, Sabtu-Minggu (15-16/3/2025).
Host: Andry Susanto
Co Host: Wikanto Arungbudoyo
