59 Titik Ladang Ganja Ditemukan di Bromo | OKEZONE FLASH

Djanti Virantika, Jurnalis · Jum'at 21 Maret 2025 19:20 WIB
Temuan puluhan ladang ganja itu terungkap lewat pantauan drone yang dilakukan petugas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan Kementerian Kehutanan. Luas ladang tiap titik pun bervariasi.
 
Kementerian Kehutanan membantah, puluhan ladang ganja itu sengaja ditanam oleh petugas taman nasional. Mereka juga mengungkapkan, temuan itu tak terkait dengan penutupan taman nasional.
 
Johan Rosihan, anggota Komisi IV DPR mengatakan, temuan 59 titik ladang ganja itu menunjukkan lemahnya pengawasan di wilayah konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.
 
Karena itu, Johan mendesak agar Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan  segera mengambil langkah tegas. Apalagi, temuan tersebut berpotensi merusak reputasi taman nasional dan meresahkan masyarakat.
 
Host: Djanti Virantika
 
 

