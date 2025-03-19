Morning Zone edisi Rabu, 19 Maret 2025 bersama Perencana Keuangan, Mohamad Andoko membahas tips mengelola THR lebaran 2025, membedakan kebutuhan untuk hidup dan keinginan.

Menjelang Lebaran 2025, para pekerja di sektor swasta maupun pemerintah akan mendapatkan tunjangan hari raya (THR). Pencairan THR biasanya dilakukan mulai pertengahan bulan Ramadan hingga beberapa hari mendekati Idulfitri. Besarannya dapat beragam.

Misalnya, satu kali upah bulanan bagi karyawan yang sudah bekerja satu tahun atau ditambah beberapa tunjangan bagi aparatur sipil negara (ASN). Artinya, pemasukan yang didapat pada bulan ini akan lebih banyak dari biasanya. Agar tidak habis begitu saja, penting untuk mengetahui cara mengelola THR Lebaran yang bijak.

Lantas, bagaimana caranya?

