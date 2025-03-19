...

Tips Mengelola THR Lebaran agar Tidak Boncos ala Perencana Keuangan | MORNING ZONE

Feby Novalius, Jurnalis · Rabu 19 Maret 2025 11:00 WIB
A A A
Morning Zone edisi Rabu, 19 Maret 2025 bersama Perencana Keuangan, Mohamad Andoko membahas tips mengelola THR lebaran 2025, membedakan kebutuhan untuk hidup dan keinginan. 
 
Menjelang Lebaran 2025, para pekerja di sektor swasta maupun pemerintah akan mendapatkan tunjangan hari raya (THR). Pencairan THR biasanya dilakukan mulai pertengahan bulan Ramadan hingga beberapa hari mendekati Idulfitri. Besarannya dapat beragam. 
 
Misalnya, satu kali upah bulanan bagi karyawan yang sudah bekerja satu tahun atau ditambah beberapa tunjangan bagi aparatur sipil negara (ASN). Artinya, pemasukan yang didapat pada bulan ini akan lebih banyak dari biasanya. Agar tidak habis begitu saja, penting untuk mengetahui cara mengelola THR Lebaran yang bijak. 
 
Lantas, bagaimana caranya?
 
Host: Andry Susanto
Co Host: Feby Novalius 
 

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini