Ini Tips Merawat Motor dan Mobil saat Habis Terkena Banjir | MORNING ZONE

Erha Aprili Ramadhoni, Jurnalis · Jum'at 07 Maret 2025 10:30 WIB
Morning Zone edisi Jumat, 7 Maret 2025 membahas soal tips merawat motor dan mobil saat habis terkena banjir.
 
Hujan deras yang terjadi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Minggu (2/3/2025) sampai Rabu (5/3/2025) menyebabkan sejumlah wilayah terkena banjir.
 
Banjir besar yang terjadi di wilayah Jabodetabek mengakibatkan sejumlah titik mengalami banjir besar sampai menutup atap rumah.
 
Kondisi ini membuat warga banyak menyelamatkan diri terlebih dahulu hingga lupa membawa kendaraan yang tertinggal di rumah.
 
Host: Andry Susanto 
Co Host: Erha Aprili Ramadhoni 
 
Baca artikel: Penjualan Mobil Januari 2025 Turun Jadi 61.849 Unit
https://otomotif.okezone.com/read/2025/02/12/52/3112975/penjualan-mobil-januari-2025-turun-jadi-61-849-unit?page=all

(fru)

Banner

