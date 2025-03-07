Morning Zone edisi Jumat, 7 Maret 2025 membahas soal tips merawat motor dan mobil saat habis terkena banjir.
Hujan deras yang terjadi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Minggu (2/3/2025) sampai Rabu (5/3/2025) menyebabkan sejumlah wilayah terkena banjir.
Banjir besar yang terjadi di wilayah Jabodetabek mengakibatkan sejumlah titik mengalami banjir besar sampai menutup atap rumah.
Kondisi ini membuat warga banyak menyelamatkan diri terlebih dahulu hingga lupa membawa kendaraan yang tertinggal di rumah.
Host: Andry Susanto
Co Host: Erha Aprili Ramadhoni
