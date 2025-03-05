Nikita Mirzani ditahan penyidik Polda Metro Jaya, pada 4 Maret 2025. Penahanan dilakukan karena penyidik menilai bukti dan keterangan telah lengkap.

Nikita Mirzani dan sahabatnya, Mail Syahputra, resmi ditahan penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya, pada Selasa, 4 Maret 2025. Keduanya menghuni rutan narkoba Polda Metro Jaya.

Penahanan sang artis bermula dari kehadirannya menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus pengancaman dan pemerasan, pada Selasa pagi. Dia hadir, setelah dua kali mangkir pemeriksaan karena alasan pekerjaan. Menariknya, Laura ternyata sempat menyurati penyidik agar tak menahan ibunya.

Host: Khafid Mardiyansyah

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News