Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Sukoharjo menyediakan 10 ribu lowongan kerja bagi eks pekerja PT Sritex yang terkena PHK massal.

Kepala Disperinaker Sukoharjo, Sumarno menyatakan bahwa lowongan ini berasal dari berbagai perusahaan di bidang garmen, plastik, dan linting rokok di Sukoharjo, Karanganyar, dan Wonogiri.

Para eks pekerja Sritex akan mendapatkan keistimewaan berupa proses rekrutmen tanpa syarat ketat, seperti batasan umur. Hal ini mengingat pengalaman kerja yang mereka miliki sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

Sementara itu, Disperinaker Sukoharjo juga telah berkoordinasi dengan kurator dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan hak-hak bagi 8.475 eks pekerja Sritex yang terdampak PHK massal tetap terpenuhi.

