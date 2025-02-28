Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mendorong pelabuhan di Indonesia melakukan pengembangan berwawasan lingkungan dan modern atau green and smart port. Hal ini penting guna menekan biaya logistik serta ramah lingkungan.

Pria yang akrab disapa Zulhas ini menuturkan, pengembangan green and smart port akan berdampak pada keuntungan jangka panjang seperti efisiensi operasional, serta akses yang lebih baik ke pendanaan hijau/green bonds.

(rns)

