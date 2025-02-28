Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil penetapan 1 Ramadhan 1446 H/2025 melalui Sidang Isbat yang digelar pada Jumat (28/2/2025) malam. Berdasarkan hasil sidang tersebut, awal Ramadhan ditetapkan jatuh pada Sabtu (1/3/2025).

Penetapan ini dilakukan dalam Sidang Isbat 1 Ramadhan 1446 H yang dipimpin oleh Menteri Agama, Nasaruddin Umar, di Kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin Nomor 6, Jakarta.

(rns)

