PT KAI Daop 1 Jakarta Catat 426 Ribu Tiket KA Lebaran 2025 Ludes Terjual

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Jum'at 28 Februari 2025 10:59 WIB
Meski lebaran masih lama, PT KAI Daop 1 Jakarta mengumumkan jika tiket keberangkatan dari Jakarta sudah terjual habis. Total ada sebanyak 426.675 tiket kereta api yang ludes terjual. Manajer Humas PT KAI Daop 1, Jakarta Ixfan Hendriwintoko menyebut pihaknya menyiapkan sebanyak 1.826 perjalanan KA jarak jauh.
Untuk periode 21 Maret-11 April 2025 total 970.675 tempat duduk. Diprediksi puncak keberangkatan di Stasiun Gambir pada 29 dan 30 Maret. Sementara, Stasiun Pasar Senen mencatat lonjakan tertinggi pada 30 Maret.
