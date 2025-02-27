Seruan untuk berinvestasi di pasar modal baik itu saham, obligasi, reksadana, dan surat berharga lainnya gencar diterima masyarakat Gen Z.

Tapi yang perlu diketahui adalah meski investasi disarankan, namun wajib bagi semua orang memiliki tabungan.

Diungkap Steven Suryana selaku SEVP Wealth Management BNI, masifnya penyebaran informasi terkait investasi perlu dibarengi dengan literasi yang baik.

Menurutnya, Gen Z jangan hanya mengikuti tapi juga harus punya ilmu terkait tren yang sedang ramai.

Liputan: Dani Jumadil Akhir

