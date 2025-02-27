Dalam Okezone Forum "Cerdas Mengatur Keuangan untuk Gen Z" di Auditorium iHUB, Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pendapatnya mengenai tren menabung yang masih sangat menarik bagi Gen Z.

Generasi Z atau remaja dengan rentang usia muda saat ini memiliki ketertarikan dalam hal instan dengan efektivitas tinggi, terlebih dalam hal menabung.

Berdasarkan data yang ada, laki-laki lebih condong 66% dalam Gen Z yang memiliki ketertarikan terhadap keuangan.

Purbaya mengungkapkan bagi mahasiswa yang sudah berpenghasilan agar dapat memulai menabung lebih awal.

Liputan: Dani Jumadil Akhir

Baca juga artikel : Ketua LPS: Gen Z Dapat Menabung dan Tetap Penuhi Gaya Hidup

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News