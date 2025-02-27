...

OKEZONE FORUM : Cerdas Mengatur Keuangan untuk Gen Z

Dani Jumadil Akhir, Jurnalis · Kamis 27 Februari 2025 18:51 WIB
JAKARTA - Okezone.com menggelar Okezone Forum dengan tema Cerdas Mengatur Keuangan untuk Gen Z pada hari ini, Selasa (25/2/2025) pukul 14.00 WIB di Auditorium iHub, Jakarta Pusat.
 
Okezone Forum menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya seperti Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa, Direktur Utama MNC Life Risye Dillianti dan SEVP Wealth Management BNI Steven Suryana. Acara Okezone Forum akan dipandu host Andry Susanto.
 
Diketahui, saat ini pemerintah dan stakeholder terkait berkomitmen meningkatkan literasi keuangan. Dengan semakin paham literasi keuangan, maka akan mengikuti pola-pola yang baik dalam mengelola keuangan hingga investasi, khususnya bagi Gen Z.
 
Memang, ada kecenderungan boros di kalangan Gen Z, namun hal ini bisa diubah dengan kesadaran lebih tentang pentingnya pengelolaan keuangan.
 
Adanya FOMO (Fear of Missing Out) atau rasa takut ketinggalan sering mempengaruhi perilaku konsumtif Gen Z. 
 
Nah Okezone Forum ini akan membahas bagaimana cara meningkatkan literasi keuangan, cerdas mengatur keuangan hingga tips investasi.
 
Okezone Forum juga akan tayang secara live streaming di portal Okezone.com dan Youtube Okezone.com
 
Liputan: Dani Jumadil Akhir
 

