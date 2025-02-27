Jelang bulan suci Ramadan, harga kebutuhan pokok mulai melonjak. Seperti di Pasar Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025). Kenaikan harga yang paling terasa adalah komoditi cabai dan bawang merah.

Harga cabai rawit merah sebelumnya Rp60.000 kini menjadi Rp110.000 per kg. Sedangkan cabai merah keriting semula Rp40.000 kini Rp60.000 per kg.

Kenaikan harga ini juga terjadi pada komoditi bawang merah. Semula harganya hanya Rp25.000 kini menjadi Rp40.000 per kg. Kenaikan harga ini disebabkan kurangnya pasokan dari distributor.

(rns)

