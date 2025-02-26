...

Punya CV Mentereng di Barcelona, Erick Thohir Beber Alasan Tak Tunjuk Jordi Cruyff sebagai Penasihat Teknik

Febry Rachadi, Jurnalis · Rabu 26 Februari 2025 18:07 WIB
Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan alasan memilih mantan sporting director FC Barcelona Jordi Cruyff sebagai penasihat teknik timnas Indonesia. Putra penyerang bintang timnas Belanda Johan Cruyff itu bergabung ke jajaran pelatih Garuda yang dikepalai Patrick Kluivert.
 
Erick mengatakan sudah beberapa kali mencari kandidat untuk menempati posisi penasihat teknik timnas Indonesia, bahkan pernah mau bekerja sama dengan salah satu figur dari Spanyol. Namun ia mengurungkan niatnya itu demi menghindari adanya masalah ke depan dengan jajaran pelatih lain.
 

