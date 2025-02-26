Morning Zone edisi Rabu, 26 Februari 2025 Morning Zone edisi Rabu, 26 Februari 2025 bersama Dokter RS Harapan Bunda, dr. Andi Sitti Tandina membahas persiapan menjelang bulan Ramadan, agar tubuh tetap fit dan tidak mudah merasa lemas. Selain itu juga membahas sidang isbat penetapan awal Ramadan 1446 Hijriah yang akan digelar pada 28 Februari 2025.

Host: Andry Susanto

Co Host: Kemas Irawan

(fru)

