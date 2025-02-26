Warga Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat kembali menghadapi banjir setelah hujan turun sejak Selasa (25/2/2025) sore. Sungai Citarum pun meluap hingga menyebabkan banjir di beberapa desa di Kecamatan Dayeuhkolot.

Salah satunya yakni di Kampung Bojongasih, Desa Dayeuhkolot, air yang mulai naik sejak sore kemarin, masih menggenangi permukiman. Ketinggian banjir mencapai 1 meter lebih di beberapa titik.

(rns)

