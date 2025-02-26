Presiden RI, Prabowo Subianto meresmikan layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia. Peresmian itu dilaksanakan di The Gade Tower, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025).

Peresmian tersebut ditandai dengan Prabowo memasukkan emas batangan ke dalam box dengan didampingi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Dirut BRI Sunarso, Dirut BSI Hery Gunardi, dan Dirut Pegadaian Damar Latri Setiawan.

Prabowo menyebut bahwa bangsa Indonesia pertama kalinya memiliki bank emas. Dirinya pun menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat.

