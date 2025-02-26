Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (26/2/2025). Japto tiba di Gedung Merah Putih KPK pukul 09.27 WIB.

Ia mengenakan kemeja batik hitam coklat yang dilapisi jaket hitam. Japto terlihat didampingi empat orang yang berpakaian rapi.

KPK sebelumnya memanggil Japto Soerjosoemarno sebagai saksi untuk diperiksa di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Rabu (26/2/2025). Pemeriksaan Japto untuk melengkapi berkas kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang eks Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

(rns)

