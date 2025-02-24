Morning Zone edisi Senin, 24 Februari 2025 bersama Koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali membahas persiapan Timnas Indonesia jelang lawan Australia dan Bahrain pada 20 Maret 2025 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026.

Nantinya, Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025 nanti.

Akankah strategi pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert membawa kemenangan skuad Garuda Muda?

Host: Andry Susanto

Co Host: Ramdani Bur

