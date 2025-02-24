...

Temuan Virus Baru Mirip Coronavirus di Wuhan | OKEZONE FLASH

Ramdani Bur, Jurnalis · Senin 24 Februari 2025 19:20 WIB
A A A
Ilmuwan China menemukan virus corona kelelawar yang mirip dengan virus penyebab COVID-19. Virus baru bernama HKU5-CoV-2 itu ditemukan oleh tim ahli virologi pimpinan Shi Zhengli yang berjuluk Batwoman.//
 
Uji lab mengungkapkan, virus tersebut bisa menginfeksi sel manusia, termasuk jaringan paru dan usus manusia, kelelawar, dan hewan lainnya. Dengan begitu, virus ini sangat mungkin menular lintas spesies.//
 
Karena virus ini masuk dalam subgenus yang sama dengan MERS dan COVID-19 maka gejalanya pun hampir serupa. Dari demam, batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, kelelahan, hingga badan terasa sakit.//
 
Host: Ramdani Bur
 

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini