Ilmuwan China menemukan virus corona kelelawar yang mirip dengan virus penyebab COVID-19. Virus baru bernama HKU5-CoV-2 itu ditemukan oleh tim ahli virologi pimpinan Shi Zhengli yang berjuluk Batwoman.//

Uji lab mengungkapkan, virus tersebut bisa menginfeksi sel manusia, termasuk jaringan paru dan usus manusia, kelelawar, dan hewan lainnya. Dengan begitu, virus ini sangat mungkin menular lintas spesies.//

Karena virus ini masuk dalam subgenus yang sama dengan MERS dan COVID-19 maka gejalanya pun hampir serupa. Dari demam, batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, kelelahan, hingga badan terasa sakit.//

Host: Ramdani Bur

