Morning Zone edisi Senin, 24 Februari 2025 membahas Indonesia raih gelar juara Badminton Asia Mixed Team Championship 2025.

Tim bulu tangkis Indonesia juara Badminton Asia Mixed Team Championship (BAMTC) 2025. Kepastian itu ditentukan kemenangan Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin atas ganda putra China, Chen Xu Jun/Huang Di, di laga keempat partai final, Minggu (16/2/2025) sore.

Fikri/Daniel mengalahkan Xu Jun/Huang Di dalam dua gim langsung 21-15 dan 21-9. Pertandingan tersebut berlangsung di Qingdao Conson Sports Center, Qingdao, China.

Host: Andry Susanto

Co Host: Ramdani Bur

(fru)

