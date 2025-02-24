Anggun C Sasmi tak terima dituduh sebagai pendukung zionisme dan akan melaporkan akun medsos yang menyebarkan rumor tersebut.

Vatikan melaporkan, Paus tidak mengalami gangguan pernapasan baru dan saat ini dalam kondisi sadar.

Presiden Prabowo meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 24 Februari 2025, pukul 10.00 WIB.

Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes menyambut baik kabar Emil Audero akan segera dinaturalisasi. Paes siap bersaing dengan Audero untuk memperebutkan posisi kiper utama Timnas Indonesia.

Ilmuwan China menemukan virus corona kelelawar yang mirip dengan virus penyebab COVID-19. Virus baru bernama HKU5-CoV-2 itu ditemukan oleh tim ahli virologi pimpinan Shi Zhengli yang berjuluk Batwoman.

