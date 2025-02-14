Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menggelar cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Menariknya, fasilitas ini bisa digunakan warga tepat di hari ulang tahunnya.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan, Widyawati mengungkapkan, program tersebut digelar untuk memberikan kesadaran pada masyarakat menjaga kesehatan sejak dini.

Widyawati mengatakan, setiap masyarakat akan mendapatkan pemeriksaan kesehatan berbeda, sesuai usia dan kebutuhannya masing-masing.

