BOGOR - Elite KIM Plus tiba di Hambalang, Bogor, Jumat (14/2/2025) siang. Mereka tampak diboncengi oleh motor saat mendatangi kediaman Prabowo.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya dan Ketua Majelis Penasihat PAN Hatta Rajasa terlihat diboncengi oleh motor. Terlihat juga Menko Pangan sekaligus Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Zulhas juga mengucapkan selamat kepada Prabowo karena terpilih lagi sebagai Ketua Partai Gerindra.

