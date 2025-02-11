...

Perempuan 300 Kg Asal Thailand Dibawa ke Rumah Sakit Pakai Truk Derek | OKEZONE FLASH

Ramdani Bur, Jurnalis · Selasa 11 Februari 2025 19:19 WIB
Perempuan berbobot 300 kilogram di Ayutthaya, Thailand, harus dilarikan ke rumah sakit menggunakan truk derek, setelah mengalami sulit napas.
 
Chatwisa mengalami kondisi itu saat akan menyeruput teh susu manis dari sebuah mangkuk. Di TKP, paramedis memasang selang trakea untuk membantunya bernapas.
 
Petugas kemudian menjebol dinding dan pintu kamar Chatwisa, untuk bisa mengeluarkannya dari rumah. Diperlukan 20 pria dewasa untuk memindahkan tempat tidur perempuan itu ke truk derek.  
 
Host: Ramdani Bur
 

(rns)

