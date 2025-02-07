Morning Zone edisi Jumat 7 Februari 2025 bersama Plt. Direktur Tata Kelola Modifikasi Cuaca BMKG, Budi Harsoyo membahas anomali cuaca di Indonesia.

Sebelumnya, Operasi modifikasi cuaca yang digelar di Jakarta sejak 1 Februari 2025 diklaim berhasil mengurangi intensitas hujan tinggi dan potensi cuaca ekstrem. Pengurangan curah hujan mencapai 50-60 persen dari prediksi awal.

Berdasarkan akumulasi curah hujan di wilayah Jabodetabek yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), OMC Jakarta berhasil mengurangi curah hujan 50-60 persen dari prediksi yang dirilis sebelum penyemaian awan.

Host: Andry Susanto

Co Host: Khafid Mardiyansyah

