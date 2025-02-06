...

Pegawai Bank Keliling Cantik Tewas di Tangan Nasabah | OKEZONE FLASH

Kemas Irawan, Jurnalis · Kamis 06 Februari 2025 19:10 WIB
Seorang pegawai bank keliling cantik tewas di tangan nasabahnya sendiri. Nasib naas dialami Sri Pujiyanti, pegawai bank keliling yang tewas di tangan nasabahnya sendiri. S, pelaku pembunuhan, berusaha melarikan diri sebelum diamankan Polsek Cibarusah.
 
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Ade Ary Syam Indradi mengatakan, korban mendatangi rumah pelaku untuk menagih utang pinjaman, pada 3 Februari silam.
 
Pelaku kemudian mencekik korban hingga tewas, lalu membungkus jasadnya dalam sehelai seprei. Jasad pegawai bank keliling tersebut kemudian ditaruh pelaku dalam lemari rumahnya.
 
 
Host: Kemas Irawan

(fru)

