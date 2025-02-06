Presiden Prabowo tanggapi isu reshuffle Kabinet Merah Putih. Terkait isu reshuffle, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, seluruh jajaran Kabinet Merah Putih harus mau berbenah dan bekerja demi rakyat. Karena itu, dia tak akan segan mencopot menteri yang underperform.

Presiden meminta jajaran kabinetnya untuk bersih-bersih dalam 100 hari pemerintahannya. Dia juga mengingatkan para menteri untuk membuat kebijakan yang berpihak pada masyarakat.

Ultimatum tersebut diungkapkan Presiden Prabowo setelah kisruh penjualan tabung gas elpiji 3 kilogram. Imbas permasalahan tersebut tak sedikit masyarakat yang mendesak Presiden mencopot Bahlil Lahadalia dari kursi Menteri ESDM.

