Kecelakaan terjadi di Gerbang Tol Ciawi, Bogor, pada 4 Februari 2025, pukul 23.30 WIB. Kecelakaan tak hanya menewaskan 8 orang, namun juga membuat 6 unit kendaraan rusak parah.

Kapolresta Bogor Kota, Kombes Eko Prasetyo mengatakan, insiden maut itu bermula ketika sebuah truk muatan galon melaju dari arah Ciawi menuju Jakarta.

Akibat rem blong, truk hilang kendali dan menghantam gerbang tol dan deretan mobil di depannya. Kini, Gerbang Tol Ciawi sudah dibuka kembali meski ada dua pintu tol yang ditutup karena rusak parah.

Liputan: Ramdani Bur

(rns)

